Arka Sokaklar dizisi her cuma akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Mesut’un bulunduğu bölge olan Karaçamlı’da patlama meydana geliyor. Selin, Hüsnü, Ali ve Cemal canlarına pahasına Mesut'u bulmak için Karaçamlı karakoluna hareket ediyorlar. Peki, Arka Sokaklar Mesut ölecek mi? Arka Sokaklar 572. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLECEK Mİ?

Arka Sokaklar'da Mesut'un durumu bu akşam belli olacak. 571. bölümde yaşanacak yeni gelişmeler şu şekilde;

Mesut’un bulunduğu bölge Karaçamlı’dan gelen patlama haberinin yankısıyla ekibimiz teyakkuz halinde Mesut’tan bir haber alma telaşındadır. Karaçamlı karakolu ile temasa geçerler. Selin, Hüsnü, Ali ve Cemal yola çıkıp Karaçamlı karakoluna gider. Orda ki meslektaşlarıyla ortak çalışmaya başlarlar. Patlamanın olduğu arazi incelemeye alınır. Bahri’nin cesedini bulurlar; ama, Mesut ve İlhan ile ilgili ortalıkta herhangi bir bulgu yoktur. Ekibin kalanı da İstanbul’da Mesut’tan gelecek haber için nefeslerini tutmuş beklemektedir.

Mesut’un son anda hayatını kurtarmak için minibüsten attığı İlhan baygın halde yaşlı bir amca tarafından bulunur. Çocuğun sağlık durumu iyidir. Hüsnü, Karaçamlı karakol Başkomiseri Yavuz ile birlikte İlhan’ı bulur. Servan, Mesut’un işgence anını video kaydı yapıp internet ortamına yükletir. Görüntüler önce Zeliha’ya ulaşır. Zeliha soluğu emniyette alır. Eş zamanlı olarak oldukları yerlerde görüntüleri tunç ve Selin’de izler. Tunç sinir krizi geçirir. Artık herkesin umudu bitmiştir.

ARKA SOKAKLAR 572. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 572. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize ekleyeceğiz.