Arka Sokaklar kaçıncı bölümde, ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 15. sezon Kanal D'de!

Arka Sokaklar 15. yeni sezon ile ekranlara dönüş yapıyor. 14 sezonu başarıyla ve yüksek izlenme oranlarıyla geri bırakan dizi ekibi kaldığı yerden devam ediyor. Arka Sokaklar yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu bölümler ile izleyici karşısına geçiyor. Arka Sokaklar 15. sezonda Bir üzüntülü haber de Hüsnü'ye geliyor. Tekin'e yatıştırıcı verip yatağa bağlayan bir olay yüzünden büyük şaşkınlık yaşıyor.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arka Sokaklar 15. yeni sezonuyla 18 Eylül Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Yeni sezon fragmanı daha önce yayınlanmıştı.





ARKA SOKAKLAR KAÇINCI BÖLÜMDE?

Arka Sokaklar 14 sezonluk macerasına 15. yeni sezon ile hız kesmeden devam ediyor. Dizi, 15. sezonun ilk bölümüyle toplamda 557. bölüme ulaşmış oluyor.

ARKA SOKAKLAR 557. BÖLÜM ÖZETİ

Gizli görev sırasında ekibi üzen bir durum yaşanıyor. Engin Müdür, müdahale ettiği olay sırasında vuruluyor. Engin, hemen hastaneye kaldırılıyor. Sağlık durumu hakkında bilgi alamayan ekip ise, çaresizce ondan gelecek haberi bekliyor. Ekip bu arada çocukları kullanan bir çetenin peşine düşüyor. Operasyonla çocukları çetenin elinden kurtarmaya çalışıyor. Bir üzüntülü haber de Hüsnü'ye geliyor. Tekin'e yatıştırıcı verip yatağa bağlayan bir olay yüzünden büyük şaşkınlık yaşıyor.