Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'inden sosyal medyayı sallayan poz!

Yıllardır ekranlarda Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik son dönemde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu son olarak yüzünün yakın plan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Ünlü makyaj sanatçısı Giray Onat fotoğrafa 'Çok mu çok güzelsin' yorumu yaptı. Yüsra Geyik bu yoruma 'Sen boyarsan evet' cevabını verdi!



