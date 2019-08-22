Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusundan duygusal ayrılık mesajı!
Arka Sokaklar dizisindeki ayrılıklar hayranlarını kadar rol arkadaşlarını da üzdü. Dizide Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban karakterini canlandıran Yüsra Geyik kardeşi rolünü canlandıran Furkan Göksel'e duygusal bir mesaj ile veda etti.
Arka Sokaklar dizisinde Metin karakterini oynayan Furkan Göksel Instagram hesabından paylaşım yaparak diziye veda ettiğini duyurdu. Yüsra Geyik de Furkan Göksel'e Cemal Süreya şiiri paylaşarak veda mesajı gönderdi. Genç oyuncunun bu paylaşımı hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
İşte o paylaşım...
Biz kırıldık daha da kırılırız
Ama katil de bilmiyor öldürdüğünü
Hırsız da bilmiyor çaldığını
Biz yeni bir hayatın acemileriyiz
Bütün bildiklerimiz yeniden biçimleniyor
Şiirimiz, aşkımız yeniden,
Son kötü günleri yaşıyoruz belki
İlk güzel günleri de yaşarız belki
Kekre bir şey var bu havada
Geçmişle gelecek arasında
Acıyla sevinç arasında
Öfkeyle bağış arasında
Biz kırıldık daha da kırılırız
Doğudan batıya bütün dünyada
Ama kardeşin kardeşe vurduğu hançer
İki ciğer arasında bağlantı kurar
Büyür, bir gün, zenginleşir orada
Çünkü Ali’yi dirilten iksir de saklı
Hasan’a sunulmuş ağuda,
Granitin de olur bir okyanus diriliği,
Nehirler daha uysal akar,
Bir çiçek nasıl açıyorsa kendiliğinden
Bir kuş nasıl uçuyorsa
Öyle sever, çalışır insan,
Kıraçlar çarptıkça dağlara
Gül göçürür şafağından
Doğanın altın şafağından
İnsanın altın şafağından
Tarihin altın şafağından
Biz kırıldık daha da kırılırız
Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.
METİN ARKA SOKAKLAR'A BÖYLE VEDA ETMİŞTİ
Arka Sokaklar dizisinde Metin karakterini oynayan Furkan Göksel ise Instagram hesabından paylaşım yaparak diziye veda ettiğini duyurmuştu. Genç oyuncu vedasından şunları söyledi:
“Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız…”