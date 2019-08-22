Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusundan duygusal ayrılık mesajı!

Arka Sokaklar dizisinde Metin karakterini oynayan Furkan Göksel Instagram hesabından paylaşım yaparak diziye veda ettiğini duyurdu. Yüsra Geyik de Furkan Göksel'e Cemal Süreya şiiri paylaşarak veda mesajı gönderdi. Genç oyuncunun bu paylaşımı hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.





İşte o paylaşım...

Biz kırıldık daha da kırılırız

Ama katil de bilmiyor öldürdüğünü

Hırsız da bilmiyor çaldığını

Biz yeni bir hayatın acemileriyiz

Bütün bildiklerimiz yeniden biçimleniyor

Şiirimiz, aşkımız yeniden,

Son kötü günleri yaşıyoruz belki

İlk güzel günleri de yaşarız belki

Kekre bir şey var bu havada

Geçmişle gelecek arasında

Acıyla sevinç arasında

Öfkeyle bağış arasında

Biz kırıldık daha da kırılırız

Doğudan batıya bütün dünyada

Ama kardeşin kardeşe vurduğu hançer

İki ciğer arasında bağlantı kurar

Büyür, bir gün, zenginleşir orada

Çünkü Ali’yi dirilten iksir de saklı

Hasan’a sunulmuş ağuda,

Granitin de olur bir okyanus diriliği,

Nehirler daha uysal akar,

Bir çiçek nasıl açıyorsa kendiliğinden

Bir kuş nasıl uçuyorsa

Öyle sever, çalışır insan,

Kıraçlar çarptıkça dağlara

Gül göçürür şafağından

Doğanın altın şafağından

İnsanın altın şafağından

Tarihin altın şafağından

Biz kırıldık daha da kırılırız

Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.







METİN ARKA SOKAKLAR'A BÖYLE VEDA ETMİŞTİ

Arka Sokaklar dizisinde Metin karakterini oynayan Furkan Göksel ise Instagram hesabından paylaşım yaparak diziye veda ettiğini duyurmuştu. Genç oyuncu vedasından şunları söyledi:

“Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız…”