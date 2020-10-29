29 Ekim 2020 Perşembe 13:00 | Son Güncelleme:
Arka Sokaklar dizisine üç yeni transfer
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, transferleriyle gündemden düşmüyor. 15'nci sezonuyla reyting rekorları kırmaya devam eden diziye son olarak 3 ünlü ismin daha katılacağı öğrenildi.
Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizinin, kadrosuna üç yeni oyuncu daha katıldı.
Sevi Demirçivi, Emre Törün ve Rabia Kaya’nın izleyici karşısına çıkacağı 563’üncü bölüm, 30 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.
Dizide, Sevi Demirçivi amir Ümit karakterine, Emre Törün Civan karakterine, Rabia Kaya ise Nuray Yıldız karakterine hayat verecek...