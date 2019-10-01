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  3. Arka Sokaklar dizisine iki yeni transfer

Arka Sokaklar dizisine iki yeni transfer

Arka Sokaklar dizisine iki yeni transfer

Ekranların yıllardır süren efsane dizisi 'Arka Sokaklar'a iki yeni oyuncu daha dahil oldu.

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı "Arka Sokaklar" ekibine iki yeni oyuncu daha katıldı.

Dizide Ayçe Abana, Jennifer’ın (Casandra Loveless) teyzesi Rebecca’ya hayat verirken; Mesut Özkeçeci ise esrarengiz, ünlü ve zengin iş insanı Nadir Alaca'yı canlandıracak. Yeni oyuncular, dizinin bu cuma günü ekrana gelecek olan yeni bölümünde izleyici ile buluşacak. 'Arka Sokaklar', yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D'de...

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