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  3. Ünlü oyuncu Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? İşte sebebi...

Ünlü oyuncu Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? İşte sebebi...

Ünlü oyuncu Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı" İşte sebebi...

Arka Sokaklar'da geçtiğimiz hafta 2 oyuncu diziye veda etti. Arka Sokaklar'ın hayranları bu ayrılıkların ardında ne olduğunu merak etti. Diziden ayrılan İpek Yaylacıoğlu Usta sosyal medya hesabından bu konu ile ilgili açıklama yaptı.

Pınar karakterini canlandıran İpek Yaylacıoğlu hayranlarının merak ettiği 'Neden ayrıldın?' sorusuna cevap verdi. Genç oyuncu 'Çok sorulduğu için cevaplayayım; Pınar karakteri devam edecek başka bir oyuncuyla. Şartlar uymadığı için ben kendi isteğimle ayrıldım. Başka proje bir süre düşünmüyorum' dedi. Furkan Göksel'in ise kariyerine başka bir dizide devam etmek istediği ve yapımcılardan izin isteyerek ayrıldığı iddia edildi.

İPEK YAYLACIOĞLU USTA ARKA SOKAKLAR'A BÖYLE VEDA ETTİ

Geride bıraktığımız günlerde Arka Sokaklar dizisindeki macerasına son veren Furkan Göksel'in ardından 9 yıldır Pınar karakterini canlandıran İpek Yaylacıoğlu da sosyal medya hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.

“9 SENEMİ ANLATMAM MÜMKÜN DEĞİL”

Arka Sokaklar’ın setinden çektirdiği fotoğrafları paylaşan güzel oyuncu, “Yüzlerce fotoğraf koysam da, sizin sevginiz ve desteğinizle tamamladığım 9 senemi anlatmam mümkün değil. İyi ki varsınız, iyi ki hepinizi tanımışım. Her şey için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum” dedi.

FURKAN GÖKSEL DE DİZİYE VEDA ETMİŞTİ

Arka Sokaklar dizisinde Metin karakterini oynayan Furkan Göksel ise Instagram hesabından paylaşım yaparak diziye veda ettiğini duyurmuştu. Genç oyuncu vedasından şunları söyledi: “Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız…”

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