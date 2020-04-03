Arka Sokaklar bu hafta var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? İşte 3 Nisan Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile setlere ara veren ve yeni bölümleri yayınlanmayan diziler oldu. Bu diziler arasında Arka Sokaklar'ın da olup olmadığı merak ediyor. 3 Nisan Kanal D yayın akışı haberimizde..

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM VAR MI?

3 Nisan Kanal D yayın akışına göre, Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümü saat 20:00'de, tekrar bölümü 16:15'te ekranlara gelecek.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aslı ve İlyas, cenaze teslimi sırasında Hasan’ın silah arkadaşları rolü yaparlar. Aslı, ikiyüzlü tavrını sürdürür. Nedim de gelmiştir cenazeye. Mesut Nedim’i kolundan tuttuğu gibi bir köşeye çeker. Arkadaşını bu kez biraz daha sert uyarır. Ekibimiz, Rıza Baba’dan aldıkları haberle cenazeden ayrılır. Aslı ve İlyas’da telaşla çıktıklarını görünce peşlerinden giderler. Ragıp ve adamlarına baskın düzenlenir. Mesut, Ragıp’ı yakalayıp başına silah dayadığında Aslı da silahını çekip Ragıp’ı başından vurur. Mesut, Aslı’nın bu garip hareketine anlam veremez ve kadını tutuklar.

Nedim, Aslı’nın avukatlığını üstlenmiştir. Mesut bunu öğrenince köpürür. Aslı ve Nedim yalnız kalınca Nedim, Hasan’ın ölümünde Aslı’nın parmağı olup olmadığını sorar.

Selin, hastaneden taburcu olur. Mesut’un ilgisi Selin’in üzerindedir. Selin’i rahat ettirmeye çalışır.

Tekin reklam çekimi için eve pahalı bir saat getirmiştir. Saat kaybolur. Yapımcı da reklam anlaşmasının bozulduğunu söylemek için Tekin’i arar ve saati ister. Tekin zor durumdadır.

Zeliha, Berk’in veli toplantısına çağırılmıştır. Öğretmeni Ulaş, Berk’in eksik olduğu konularda uyarır; ama, Zeliha kardeşine toz kondurmamayı tercih eder. Ancak, bu yaptığı Zeliha’nın başına iş açacaktır.

Ali mesaiden fırsat bulduğunda biraz kafa dinlemek için spora yazılır. Şahika Hoca işinde baya iyidir. Pınar, Ali’yi didiklemeye başlar. Sürekli çalıştığından şikayetçidir. Rıza Baba durumdan işkillenir. Ali’yi takibe başlar…