Arka Sokaklar 570. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Arka Sokaklar 569. bölüm İZLE

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar bu akşam 569. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Arka Sokaklar yeni bölümüne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 570. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Arka Sokaklar 570. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut, arkasında bir not bırakıp sırra kadem basıyor!

Mesut, alkol sorunu yüzünden kendisine hakim olamaz bir haldedir. Bu hali ekibi de zor durumda bırakır. Sorgu odasında uyguladığı şiddet ve diğer dengesiz davranışları Rıza Babanın sabrının taşmasına neden olur. Rıza Baba, alkollü halinin ekibe bir faydası olmadığını net bir şekilde Mesut'a söyler. Mesut, bu ağır sözler karşısında ezilmeye başlar. Herkesi üzecek bir kararla, geride bir not bırakarak kayıplara karışır.

Diğer yandan Servan, Başak'a karşılık 5 Milyon Tl fidye parası ister. Engin Müdür, sevdiği kadının hayatı pahasına teröristlerle pazarlık yapmayacağını söyler. Bu çıkışa çok sinirlenen Servan, öfkesini Başak'tan çıkartarak dolaylı olarak Engin Müdüre duygusal olarak zarar veren bir hamle yapar.