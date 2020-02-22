Arka Sokaklar 543. son bölüm özeti ve izleme linki: İşte Arka Sokaklar 544. yeni bölüm fragmanı!

Arka Sokaklar 544. yeni bölüm fragmanı yayında! Ekranların vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar 21 Şubat Cuma günü yayınlanan 543. bölümüyle izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Dizinin 543. bölümünde Ezgi, Müsteşar Kemal’in öldürülmesine neden olmak ve katilleriyle işbirliği yapmak gibi ağır suçlamalarla zan altında kalmıştır. Rıza bu işin çözülmesi için güvendiği bir avukatı devreye sokar. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde.

ARKA SOKAKLAR 544. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak fragmanı izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 543. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, Müsteşar Kemal’in öldürülmesine neden olmak ve katilleriyle işbirliği yapmak gibi ağır suçlamalarla zan altında kalmıştır. Başta Cemal olmak üzere, ekibimiz Ezgi’nin durumundan dolayı fazlasıyla gergindir. Rıza bu işin çözülmesi için güvendiği bir avukatı devreye sokar. Dosyaya artık avukat Nedim Adalı bakacaktır. Ekip bu isimle ilk kez tanışıyor olsa da, Mesut için yeni bir karşılaşma olmaz. Nedim, mümkün olduğunca Mesut ile göz teması bile kurmamaya çalışır.

Narkotik şubede görev yapmakta olan polis memuru Cumhur Varoş karanlık bir mahallede kurşunların hedefi olur. Narkotikten sorumlu İl Emn. Müd. Yrd. Aydın Öncel, Engin müdürden destek ister. Ekip, adı Mükerrem olan uyuşturucu satıcısından şüphelenilir. Adamı gözaltına almak isterler. Engin önderliğinde ekibimiz mahallede adeta savaş çıkarır. Mükerrem sorguya götürülür. Suçlamaları reddeder.

O sırada Cumhur’un eski ekibinden başka bir narkotik polisinin daha öldürüldüğü haberi gelir. Cumhurların ekibi eskiden dört kişidir. İkisi öldürülür. Diğer iki kişi Barış ve Yasin’i koruma altına alınmak istenir. Barış’ın evinin bir polise göre fazlasıyla lüks oluşu ekibimizin dikkatini çeker.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.