Arka Sokaklar 538. bölüm fragmanı yayında mı? Arka Sokaklar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? soruları araştırılıyor. Arka Sokaklar 538. Bölüm fragmanı yayında mı? Dizinin son bölümü yine çok heyecanlıydı. Kuryenin ölmediğini öğrenen ekip ve Zeliha büyük şok yaşadı. Heyecanlı biten 537. Bölümün ardından yeni bölüm merak edilmeye başlandı. 3 Ocak Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar’ın yer almaması akıllarda soru işareti oluşturdu.

ARKA SOKAKLAR 538. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Arka Sokaklar dizisinin 538. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 17 Ocak’ta yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle bir veya iki hafta ekrana gelmiyor. Geçtiğimiz sene bu süre üç hafta olmuştu.