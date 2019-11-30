Arka Sokaklar 534. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 533. son bölüm izleme linki!

Arka Sokaklar 534. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu diziyi yakından takip eden bireyler tarafından aratılmaya başladı. Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz’ın paylaştığı Arka Sokaklar dizisi Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Dizinin son bölümünde Mesut, teröristlerle çatışmaya giriyor ve pusuya düşürülüyor. Teröristlerle karşı karşıya kalan Mesut tüm gücüyle savaşmaya devam ediyor. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde

ARKA SOKAKLAR 533. SON BÖLÜM ÖZETİ

Selin’i yaralayan İdil, kelepçeli olarak karakola getirilir. Mesut Selin’in başında hastaneye gelir. Selin acilen ameliyata alınır. Durum Rıza babaya haber verilir. Selin ameliyattadır Cemal ise arazide pusu yemiş, kayıptır. Elleri bağlı şekilde Berzan’ların elindedir. Hüsnü, Engin ve Bahar Serboran’a gelir. Ezgi durumu öğrenince yıkılır. Selin’in ameliyatı başarılı geçer. İstanbul’a sevk edilir. İstanbul’da Selin ile doktor Mehmet ilgilenecektir.

Hüsnü Zeliha’yı son kez Tarık konusunda uyarır. Zeliha kesinlikle denilenlere inanmamaktadır. Zeliha herkesin kendisine tavır alması sonucunda evi terk eder ve sevgilisi Tarık’ın yanına gider.

Dilek isimli bir kadın, saldırıya uğrar. Ancak polise bilgi vermez. Olay Hakan’ın kulağına gelir. Hakan olayın üzerine düşer. Dilek lüks eskorttur. Dilek’i müşterinin birinin eşi dövdürmüştür. Bunalımda olan Hakan’la aralarındaki sohbet biraz fazla ilerler. Mesut ve Akif, Berzan’ı yakalamak, Cemal’i kurtarmak için araziye geri dönerler. Kıran kırana çatışmalar yaşanır. Akif vurulur ve durumu ağırdır. Mesut’un da tek mermisi kalmıştır.

Mesut Serboran’da ölüm kalım savaşından çıkabilecek mi? Cemal Berzan’ın elinden kurtulabilecek mi? Hastaneye sevk edilen Selin’in sağlık durumu nasıl seyir edecek? Zeliha’nın Tarık ile olan birlikteliğinin sonucunda neler yaşanacak?

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.