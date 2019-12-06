Arka Sokaklar 534. son bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 535. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı, son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. 534 bölümü geride bırakan dizi Cuma akşamlarının vazgeçilmezi oluyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz’ın yer aldığı dizi izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Son bölümde Mesut Serboran’daki görevini bitirir ve ekibe geri katılır. Zeliş’in başına gelecekler ise tüm ekibi ve Hüsnü’yü ayağa kaldırır. Peki, Arka Sokaklar 535. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

ARKA SOKAKLAR 535. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR 534. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mesut yaşadıklarına dayanamayıp intihar edeceği sırada silah tutukluluk yapar. Tam Akif’in silahını aldığı sırada teröristler gelir ve Mesut ikisini de vurur. Bu sırada Cemaller çatışmaya devam ederken, Hamza kaçar. Mesut ise, hem psikolojik hem de fiziksel olarak kötü durumdadır.

Mesut ve Cemal ruhen yıkık olsalar da artık İstanbul’dalardır. Mesut, Selin’i ziyarete gider. Selin, Mesut’ta bir tuhaflık olduğunu fark eder.

Tarık, Zeliha’yı eve kapatmış, psikolojik baskı yapmaya devam etmektedir. Genç kızın dengesi iyice alt üst olmuş, yaşadıklarının şokundadır.

Zeliş, Kurye'nin gerçek yüzünü gördükten sonra rehine olarak eline düşüyor. Ekip -özellikle de Hüsnü- Zeliş'i kurtarmaya çalışıyorlar. Kurye'nin pis işleri ortaya çıkmaya başladıktan sonra onu yakalamak Zeliş'in kurtulmasına kalıyor. Kurye bu durumun farkında olarak Zeliş'i kimsenin bilmediği bir yere saklıyor. Hüsnü, Zeliş'e ulaşamamanın verdiği can sıkıntısıyla ne yapacağını bilmez bir haldedir. Ona bu konuda yardım edecek tek unsur Rıza Baba ve ekibidir.

Pınar’ın ikiz bebekleriyle ilgili sıkıntıları vardır. Bebeklerden birinin sağlık açısından alınması gereklidir; ancak, Pınar istemez.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.