Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,2712
  • 6,0191
  • 219.941
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Magazin
  3. Arka Sokaklar 18 Ocak'ta yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 18 Ocak'ta yayınlandı mı?

Arka+Sokaklar+18+Ocak%E2%80%99ta+yay%C4%B1nland%C4%B1+m%C4%B1?

Arka Sokaklar 502. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

x

Arka Sokaklar 502. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her hafta yeni bölümleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen Arka Sokaklar bugün var mı 18 Ocak Kanal D yayın akışı Arka Sokaklar ne zaman yayınlanacak? Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz… İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hakan'ın özel görevde açığa çıkması tüm ekibi ayağa kaldırır. Hakan'ı bulabilmek için tüm ekip seferber olurken, Aylin tek başına harekete geçer. Yanan arabayı gören Aylin deliye dönüyor. Ekip Hakan'ı bulmak için uğraşırken çatışmaya giriyor, Aylin'in başına buyruk hareket etmesi yeni problemler doğuracak gibi gözükürken bakalım ekip bu işin içinden nasıl çıkabilecek?

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz… İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano’da evlendi
Çarpışma'da Kadir Adalı'nın annesini oyuncu Şebnem Sönmez canlandıracak
İrem Helvacıoğlu o fotoğraf hakkında konuştu
Usta sanatçı Eşref Kolçak’dan yeni mesaj!
İzzet Yıldızhan'ın tedavi gören ağabeyine kanser teşhisi konuldu
Antalya´nın Konyaaltı sahiline inen yaban domuzunun dev dalgalarla mücadelesi amatör kameralara yans

Yaban domuzunun dev dalgalarla mücadelesi kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Son Dakika... Esnaf paketi markalaşma, kira desteği, vergi prim teşvik başvuru şartları

Konya'da fosil yatağı bulundu

En Çok Okunanlar

Maksat Yarışmak Olsun - 11 Ocak 2019

Ataman ile Devr-i Alem - San Miguel - Meksika - 31 Aralık 2018

Diyet Günlüğü - Menopoz - 14 Ocak 2019