Arka Sokaklar 18 Ocak'ta yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 502. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her hafta yeni bölümleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen Arka Sokaklar bugün var mı 18 Ocak Kanal D yayın akışı Arka Sokaklar ne zaman yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hakan'ın özel görevde açığa çıkması tüm ekibi ayağa kaldırır. Hakan'ı bulabilmek için tüm ekip seferber olurken, Aylin tek başına harekete geçer. Yanan arabayı gören Aylin deliye dönüyor. Ekip Hakan'ı bulmak için uğraşırken çatışmaya giriyor, Aylin'in başına buyruk hareket etmesi yeni problemler doğuracak gibi gözükürken bakalım ekip bu işin içinden nasıl çıkabilecek?

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar.