Kanal D ekranlarının sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Arka Sokaklar 15. yeni sezon başlıyor. 557. bölümde Engin Müdür vuruluyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde gizli görev sırasında ekibi üzen bir durum yaşanıyor. Engin Müdür, müdahale ettiği olay sırasında vuruluyor. Arka Sokaklar'ın yeni sezon bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ekip bu arada çocukları kullanan bir çetenin peşine düşüyor. Operasyonla çocukları çetenin elinden kurtarmaya çalışıyor. Bir üzüntülü haber de Hüsnü’ye geliyor. Tekin’e yatıştırıcı verip yatağa bağlayan bir olay yüzünden büyük şaşkınlık yaşıyor.





Gizli görev sırasında ekibi üzen bir durum yaşanıyor. Engin Müdür, müdahale ettiği olay sırasında vuruluyor. Engin, hemen hastaneye kaldırılıyor. Sağlık durumu hakkında bilgi alamayan ekip ise, çaresizce ondan gelecek haberi bekliyor.

Ekip bu arada çocukları kullanan bir çetenin peşine düşüyor. Operasyonla çocukları çetenin elinden kurtarmaya çalışıyor. Bir üzüntülü haber de Hüsnü’ye geliyor. Tekin’e yatıştırıcı verip yatağa bağlayan bir olay yüzünden büyük şaşkınlık yaşıyor.