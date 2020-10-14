14 Ekim 2020 Çarşamba 16:00 | Son Güncelleme:
Arıza'nın Halime'si Ayça Ayşin Turan yeni imajıyla şaşırttı!
Arıza dizisinde kahküllü saçları ile göz dolduran Ayça Ayşin Turan, Tolga Sarıtaş ile de uyumlu bir partner olduğunu şimdiye kadar yayınlanan bölümlerde sergiledi. Arıza'nın Halime'si Ayça Ayşin Turan yeni imajıyla şaşırttı.
Arıza dizisinde Halime karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan yeni imajıyla şaşırttı. Son yılların başarılı isimleri arasında bulunan oyuncu, dergilerin de gözdesi konumunda. Elle Türkiye için kamera karşısına geçen Turan, verdiği pozlarla hayranlarını yine mest etti.
Kıvırcık saçlarıyla dizideki Halide’den çok farklı bir imaja bürünen oyuncu, sempatik halleri ve kıyafetleriyle de dikkatleri çekti.