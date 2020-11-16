Arıza'nın Halime'si Ayça Ayşin Turan tarzıyla dikkat çekti

Arıza'nın Halime'si Ayça Ayşin Turan güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile büyük beğeni topluyor. Güzel oyuncu doğa ile iç içe olduğu anlarda çekilen fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

Hem stili hem de sempatikliği ile göz dolduran oyuncu, hayranlarından birçok iltifat aldı. Tolga Sarıtaş ile birlikte yeni sezonun en dikkat çeken dizi çifti olmayı da başaran oyuncu, farklı tarzıyla da takipçilerinin gözdesi konumunda.

İşte Ayça Ayşin Turan'ın o pozları;

Paylaşıma 500 bine yakın beğeni yapılırken, takipçiler ünlü oyuncunun sempatik gülümsemesini de çok güzel bulduklarını belirten yorumlar yaptı.