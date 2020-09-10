Show TV’nin yeni sezon dizisi, O3 Medya imzasını taşıyan, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza dizisi 13 Eylül akşamı izleyicisi ile buluşacak. Arıza’nın Halide'si Ayça Ayşin Turan’ın yeni imajı çok beğenildi.

Zemheri dizisindeki Firuze rolünün ardından Ayça Ayşin Turan’a adeta sihirli bir el değdi. Oyuncu, Arıza’daki Halide karakteri için farklı bir imaja girdi. Bu hali de ünlü oyuncuya çok yakıştı. Turan'a hayranları sosyal medyada beğenilerini dile getiriyorlar.

Instagram hesabından dizideki bir pozunu yayınlayan Ayça Ayşin Turan, “Sevdiğim bir fotik” notuyla Arıza dizisine gönderme yaptı. İşte o paylaşım...