Arıza'da heyecan dorukta: Ali Rıza kardeşini kurtarabilecek mi? Arıza 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arıza 10. bölüm fragmanı merak edilen konulardan oldu. Show Tv'nin sevilen yapımları arasında yer alan Arıza son bölümüyle izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Arıza 9. bölümde Ali Rıza, Cabir'e teslim olurken, Cabir bununla yetinmeyerek sevdiklerine zarar vermeyi kafasına koyar. Peki, Ali Rıza kardeşini kurtarabilecek mi? Arıza 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARIZA 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelir gelmez haberimize eklenecektir.

ARIZA 9. BÖLÜMDE ALİ RIZA KARDEŞİNİ KURTARABİLECEK Mİ?

Cabir kumandaya basar ama bomba patlamaz. Çıkan çatışmada ise Huzeyfe, Ali Rıza’nın kurşunlarının hedefi olur.

Cabir kardeşini öldüren Ali Rıza’yı aklına kazır ve onu acı çektirmeden öldürmeyeceğini söyler. Ali Rıza’nın ailesi ise başlarındaki bela geçene kadar Haşmet’in evine yerleşme kararı alır. Cabir konsorsiyumdaki herkesi sevdikleriyle tehdit edince, Ali Rıza Cabir’e gidip teslim olur. Cabir ise bununla yetinmez, hem Ali Rıza’ya hem de sevdiklerine zarar vermeyi kafasına koymuştur.

Ali Rıza kardeşini kurtarabilecek mi? sorusuna yanıt bu akşam belli olacak.