Arıza dizisine sürpriz oyuncu transferi! Aradığı taze kanı buldu

Pazar akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan Arıza dizisi rekabeti artırmak adına oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza dizisi kadrosuna Eda Şölenci’yi kattı. Tolga Çevik’in reklam filmi ile tanınan Şölenci, Güneşin Kızları, Adı Efsane, Aslan Ailem ve Aşk Ağlatır gibi yapımlarda rol aldı.



Birsen Altuntaş’ın haberine göre Eda Şölenci Arıza dizisinde Seda karakterine hayat verecek. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Şölenci 1 yıllık aranın ardından setlere geri dönecek. Pazar akşamları Kefaret dizisinin yayın hayatına başlaması ile beraber rekabet artmaya başladı. Arıza dizisinin bu transferinin dizinin hikayesini hareketlendirmesi bekleniyor.