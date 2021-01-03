Arıza dizisi bu akşam yeni bölümü ekrana gelmedi. Dizinin hayranları, Arıza bu akşam neden yok, bitti mi? Arıza yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek? sorularına yanıt aramaya başladı. Show Tv'de her pazar yayınlanan dizinin yerine Tv'de ilk kez yer alacak Ağır Romantik filmi seyirci ile buluşacak. Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı dizi hakkında detaylar sizlerle...

ARIZA BU AKŞAM NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Arıza bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi yılbaşı sebebiyle yayına bir hafta ara verdi. Arıza'nın 17. yeni bölümü 10 Ocak Pazar günü saat 20:00'de ekrana gelecek.

ARIZA 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 16. Bölümünde Burak babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza’yı bulmuştur. Ali Rıza bu sefer Burak’tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet’in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza’nın Burak’ı öldürme planı suya düşer.

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza’nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide’yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza’nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide’nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.