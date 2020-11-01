Arıza 8. bölümde neler oldu? Arıza 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arıza dizisinin yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan hayranlarının ilgi ile takip ettiği dizi izleyicilerden tam not aldı. Pazar akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin 8. bölümü bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Bu akşamki bölümde Ali Rıza, Ferit ve Hasan’ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkar, kendine gelir. Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak’ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır.

ARIZA 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARIZA 8. BÖLÜM ÖZETİ

Ali Rıza, Ferit ve Hasan’ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkar, kendine gelir. Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak’ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır.

Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir. Haşmet ise kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir. Ali Rıza ise bu görevde Haşmet’in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda ise Ali Rıza ve Haşmet’i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir.

Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.