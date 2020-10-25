Arıza 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 7. son bölümde neler oldu?

Arıza Show Tv ekranlarından yayınlanmaya devam ediyor. Her hafta pazar akşamları yeni bölümleri izleyici karşısına çıkıyor. 03 Medya imzalı yapım Arıza'nın 7. bölümünde Salman’ın karşısında güç durumda kalan Ali Rıza ve Haşmet’i, Burak yaptığıyla herkesi etkiler. Dizinin 8. bölüm fragmanı bölümün ardından yakından takip ediliyor.

ARIZA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

Arıza 7. BÖLÜM ÖZETİ

Salman’ın karşısında güç durumda kalan Ali Rıza ve Haşmet’i, Burak yaptığıyla şaşırtır. Ali Rıza ise gerçekleşmeyen sevkiyatın sorumlusu olarak Burak’ı görmektedir.

Ali Rıza ilk olarak Burak’ın depodan silahları nasıl çaldığının peşine düşer. Burak ise konsorsiyum toplantısında vadettikleriyle dikkatleri üzerine çeker ve Burak için konsorsiyum da koltuk sahibi olma şansı doğar. Ali Rıza ise Burak’ın sakladığı silahların peşine düşer ve sonunda silahlara ulaşır. Ama Burak’ın da Ali Rıza için hazırladığı acımasız bir sürprizi vardır.