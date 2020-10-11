Arıza 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 5. son bölümde neler yaşandı?

Arıza 6. bölüm fragmanı seyircilerin yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. Pazar akşamları saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanan Arıza ekranlara yeni bir soluk getirdi. Tolga Sarıtaş, Ayça, Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler Arıza'da başrol isimleri arasında yer alıyor. Arıza 5. bölümünde Haşmet Gürkan'ın, Ali Rıza'yı sağ kolu yapmasıyla beraber tüm dengeler değişiyor.

ARIZA 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanaınca haberimize eklenecektir.

ARIZA 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Haşmet Gürkan'ın, Ali Rıza'yı sağ kolu ilan etmesi tüm dengeleri değiştirirken Ali Rıza'nın sözleri ile konsorsiyumda gerilim iyice artıyor. Bu çarpıcı gelişmeyle birlikte Arıza'nın yeni bölümünde neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.