Arıza 3. bölüm fragmanı izleme linki: Arıza son bölümde neler yaşandı?

Arıza 3. bölüm Show Tv ekranlarında yayınlanacak. O3 Medya imzalı dizi yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin bulunduğu Arıza'nın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz bulunuyor. Diziyi kaçırmak istemeyen seyirciler Arıza 3. bölüm fragmanı izleme linki sizlerle.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arıza 2. Bölümünde Ali Rıza gelen telefondan sonra tetiği çekemez. Çünkü telefonun öbür ucunda ailesinin Fuat Ersoylu tarafından rehin alındığını öğrenmiştir. İki taraf arasında artan gerilimi yine iki tarafın güvendiği tek isim olan Halide çözer. Halide’nin beklenmedik zamanlarda ortaya çıkarak kendisine destek olması Ali Rıza’yı etkiler. Üstelik Halide’nin kendi kayıplarını onunla paylaşması ikili arasında yakınlaşmaya neden olur.

ARIZA 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARIZA 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kız kardeşinin katillerinden hesap sormak için yeni bir yol arayan Ali Rıza, Muzaffer’e gider. Zamanında Ersoyluların başını çektiği büyük suç şebekesini çökertmeye çalışan ama başarısız olan Muzaffer’in, Ali Rıza’ya bambaşka bir teklifi vardır. Eğer bu teklifi kabul ederse Ali Rıza geri dönüşü olmayan bir yola girecektir. Halide ise ailesini katleden katillerin boynundan kopardığı kolyeyi bulur ve bu ipucunun peşine düşer. Çünkü o kolye kiminse ailesinin katliamında o kişinin parmağı vardır. Ali Rıza ise şehrin en büyük suç örgütüne büyük bir darbe indirmek için harekete geçer.

ARIZA KONUSU NEDİR?

Taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile Doktor Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir taksi macerasıyla kesişir ve farklı dünyanın iki insanı tehlikeli bir aşka yelken açar. Haksızlıklar karşısında arkasında kimsecikler olmayan Ali Rıza, mafyatik kralların karşısına çıkmaya karar verir ve tüm zorluklara rağmen bu zor yolculukta yanında Halide ve sevdikleri de mevcuttur.