Arıza 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 16. yeni ve son bölüm izleme linki

Arıza 17. bölüm fragmanı şimdiden yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza bu akşam da heyecan dolu bir bölümle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bir taraftan Ali Rıza ve Halide aşkının ne olacağı merak edilirken, diğer taraftan Ali Rıza ile Burak arasında neler yaşanacağı de merak konusu. Peki, Ali Rıza, Burak'ı öldürebilecek mi? İşte Arıza 16. yeni ve son bölüm izleme linki...

ARIZA 16. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

ARIZA 17. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Arıza 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARIZA 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Burak babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza’yı bulmuştur. Ali Rıza bu sefer Burak’tan intikamını alacak ve onu öldürecektir.

Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet’in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza’nın Burak’ı öldürme planı suya düşer.

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.