Arıza 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza'da bu akşam neler oldu?

Arıza 13. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Yayınlandığı ilk günden beri izleyicinin beğenisini toplayan ve oyuncu kadrosu ile hikayesiyle dikkat çeken Arıza, Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Başrolde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Arıza'da bu akşam Ali Rıza, Şehmuz’un mallarını neden yaktığını konsorsiyumda açıklıyor. Peki, Arıza'da bu akşam neler oldu? Arıza 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARIZA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecekitir.

ARIZA 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Şehmuz’un mallarını neden yaktığını konsorsiyumda açıklar. Fuat bu açıklamaya her ne kadar ikna olmuş görünse de işin aslı öyle değildir, Rıfkı’ya talimat verir ve Ali Rıza’yı araştırmasını ister. Halide yeni polikliniğine Nihan’ın adını vererek herkesi çok mutlu eder.

Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer. Hasan, Haşmet’ ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir. Ali Rıza ise Haşmet’in karşısına dikilir ve Halide’yle birbirlerini sevdiklerini söyler.

ARIZA KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide’nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide’nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı “Arıza”nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.