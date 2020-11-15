Arıza 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 10. son bölümde neler yaşandı?

Arıza yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrol oynadığı Arıza dizisi, pazar akşamları izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Yönetmeliğini Recai Karagöz’ün yaptığı, Ozan Aksungur’un senaryosunu kaleme aldığı Arıza'da bu akşam Ali Rıza, Cabir’in vurduğu Mert’i hastaneye yetiştirir. Mert ameliyata alınır. Cabir, Mert’in ameliyattan sağ çıktığını öğrenince adamlarıyla hastaneye gelir sonrasında ise Ali Rıza ve Muzaffer tarafından yakalanır.

ARIZA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklencektir.

ARIZA 10. BÖLÜM ÖZETİ

Ali Rıza, Cabir’in vurduğu Mert’i hastaneye yetiştirir. Mert ameliyata alınır. Cabir, Mert’in ameliyattan sağ çıktığını öğrenince adamlarıyla hastaneye gelir sonrasında ise Ali Rıza ve Muzaffer tarafından yakalanır.

Ali Rıza, Cabir’le işinin bitmediğini, Cabir sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği Muzaffer’e söyler ve planını açıklar.

Konsorsiyumdaki herkes Cabir’in saldırılarına maruz kalır ve konsorsiyum çatırdamaya başlar, ta ki günün sonunda Ali Rıza Murat’ın ve Derya’nın canını kurtarıp, Cabir’i vurana dek.

Burak ise artık oyun dışında kalır ve konsorsiyumdan atılır.