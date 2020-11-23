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  • Arif Verimli'den Bir Başkadır yorumu: En iyi oyuncusu Öner Erkan'dır
23 Kasım 2020 Pazartesi 09:59 | Son Güncelleme:

Arif Verimli'den Bir Başkadır yorumu: En iyi oyuncusu Öner Erkan'dır

Arif Verimli'den Bir Başkadır yorumu: En iyi oyuncusu Öner Erkan'dır

Müge Anlı'nın sabah programında yer alan Arif Verimli sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alan Bir Başkadır dizisinde en beğendiği oyununun Öner Erkan olduğunu açıkladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 12 yıldır yer alan Psikiyatr Arif Verimli sosyal medyayı da aktif kullanan bir isim olarak biliniyor. Daha önce Kırmızı Oda dizisiyle ilgili yorumlarıyla dikkat çeken Verimli şimdi de Bir Başkadır dizisiyle ilgili fikirlerini paylaştı.

Öykü Karayel'in oyunculuğunun gündemde olduğu şu günlerde Arif Verimli başka bir oyuncuya dikkat çekti. Karayel'in dizideki başarılı oyunculuğu günlerdir gündemdeyken Verimli dizi de Öner Erkan'ı beğendi.

Arif Verimli bunun sebebini de açıkladı. Ünlü doktor açıklamasında "Oyunculuk eğitimi almış, doğuştan duendesi olanlar; acılıyı, hastayı, sıradanı, aşığı, her şeyi oynayabilir. Serebral Palsi'yi kusursuz oynayabilmek ise üstün yetenek gerektirir. Bir Başkadır'ın en iyi oyuncusu Öner Erkan'dır. Bunun dışında ne analiz ne yorum ne görüş yazacağım" dedi.

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