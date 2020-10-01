Arif Akpınar kimdir? Müzisyen Arif Akpınar kaç yaşındaydı, neden öldü?

Müzisyen Arif Akpınar hayata gözlerini yumdu. Sevenlerini yasa boğan sanatçı, ilk kez 2015 yılında müzik piyasasına adım atmıştı. Arif Akpınar'ın tanınırlığı ise 2017 yılında çıkarmış olduğu Kilit isimli şarkıyla olmuştu. Arif Akpınar rahatsızlığı sebebiyle son günlerde sık sık hastaneye gidiyordu.

ARİF AKPINAR KİMDİR?

Arif Akpınar, 1984 yılında Mersin Silifke'de dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim aldı.Arif Akpınar'ın babası da müzisyen olduğu için küçük yaşlarda piyano ve gitar ile tanışıp ve müzik ile içi içe büyüdü. Eğitim hayatının her döneminde mutlaka bir müzik grubu oluşturdu ve besteler yaptı.

2015 yılında 7/24 adlı Maxi Single ile müzik piyasasına sağlam bir giriş yaptı. Albümde bulunan tüm parçaların söz ve müzikleri de kendisine aittir. 2017 yılının Mayıs ayında ise Kilit adlı teklisi, müzik severler tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Akpınar'ın birçok isimle düetleri de vardır ve bestelerini ünlü isimler de yorumladı.

ARİF AKPINAR NEDEN VEFAT ETTİ?

Arif Akpınar'ıneçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendiği, bu nedenle son dönemlerde rahatsızlığının arttığı öğrenildi. 36 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının vefat haberini ise MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan ve sanatçı Onur Akay sosyal medya üzerinden duyurdu.