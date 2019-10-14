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  3. Arda-Aslıhan Turan çiftinden şaşırtan karar! Masterchef Eslem Sena Yurt'u işe aldılar

Arda-Aslıhan Turan çiftinden şaşırtan karar! Masterchef Eslem Sena Yurt'u işe aldılar

Arda-Aslıhan Turan çiftinden şaşırtan karar! Masterchef Eslem Sena Yurt'u işe aldılar

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, iyi yemek yapamadığını belirterek MasterChef yarışmasıyla tanınan Eslem Sena Yurt'u aşçı olarak işe aldı. Turan çiftinin Yurt'a aylık olarak verdiği maaş ise şaşırttı.

Geçen günlerde muhabirlere açıklama yaparken yemek yapamadığını ancak iyi yemek organize ettiğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan'ın merak edilen aşçısı ortaya çıktı. MasterChef yarışmasında geçtiğimiz sene yarışan 21 yaşındaki Eslem Sena Yurt, Turan çiftinin evinde işe başladı.

AYLIK 7 BİN TL MAAŞ ALIYOR

Yarışmadaki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen şef Eslem Sena Yurt, Turan çiftine yaptığı güzel yemeklerin karşılığında 7 bin TL maaş alıyor.

ESLEM SENA YURT KİMDİR?

MasterChef programın genç isimlerinden Eslem Sena Yurt 1998 doğumludur. Nişantaşı Üniversitesi mezunu ve mesleği aşçılık olan genç yarışmacı, başarılı performansıyla yarışmada dikkat çekmişti. Eslem aynı zamanda yarışmada en sivri dilli isim olarak tanınıyordu.

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