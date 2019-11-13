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  3. Arda-Aslıhan Turan çiftinden müjdeli haber! İkinci kez bebek bekliyorlar

Arda-Aslıhan Turan çiftinden müjdeli haber! İkinci kez bebek bekliyorlar

Arda-Aslıhan Turan çiftinden müjdeli haber! İkinci kez bebek bekliyorlar

Geçen yıl mart ayında dünyaevine giren Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, Ekim 2018’de ilk oğulları Hamza Arda’yı kucaklarına almıştı.

Geçen ay oğulları Hamza Arda'nın 1. yaş gününü kutlayan çift, "Hamza’ya bir kardeş istiyoruz" demişti.

MÜJDELİ HABER TEZ GELDİ!

Bu açıklamadan 1 hafta sonra çiftten müjdeli haber geldi. 2. Sayfa’nın haberine göre; Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile...

ARDA TURAN HAVALARA UÇTU

Arda Turan'ın bu haber karşısında mutluluktan havalara uçtuğu öğrenilirken, çift nazar korkusuyla bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmadı.


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Arda-Aslıhan Turan çiftinden müjdeli haber!
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