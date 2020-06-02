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  3. Arda Türkmen'in gizli aşkı Melodi Elbirliler çıktı! O paylaşımlar ele verdi...
02 Haziran 2020 Salı 16:12 | Son Güncelleme:

Arda Türkmen'in gizli aşkı Melodi Elbirliler çıktı! O paylaşımlar ele verdi...

Arda Türkmen'in gizli aşkı Melodi Elbirliler çıktı! O paylaşımlar ele verdi...

Ünlü şef Arda Türkmen'in, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çifti ele veren ise sosyal medya paylaşımları oldu...

45 yaşındaki Arda Türkmen, yeni bir aşka yelken açtı. Türkmen, bir süredir 30 yaşındaki fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşıyor.

AYNI MUTFAKTAN PAYLAŞIM YAPINCA…

Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen Arda Türkmen, güzellik Blogger’i olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden hayran kitlesi çığ gibi büyüyen Melodi Elbirliler’le birlikte.

Türkmen ile Elbirliler kısa süre önce başlayan beraberliklerini şimdilik gizli tutmayı tercih ediyorlar. Çiftin ilişkisi ise Instagram hesabından aynı mutfakta yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.


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