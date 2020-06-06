06 Haziran 2020 Cumartesi 14:13 | Son Güncelleme:
Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda babasının izinde
Ünlü futbolcu Arda Turan, 1.5 yaşındaki oğlu Arda Hamza ile Çubuklu'daki villalarının bahçesinde top oynadı.
Arda Hamza’nın topun arkasından düşe kalka hırsla koşması ‘babasının oğlu’ dedirtti. Oğluna taktik veren Arda “Hadi oğlum koş. Bir gol daha at” dedikçe minik Hamza coştu.
Arda rekor kıran videonun altına şu notu düştü: "Düştüğümüz yerden kalkmayı sizden öğrenecek değiliz."
Oğlu Arda Hamza ile poz veren Arda 2 ay sonra ikinci kez baba olacak. Baba-oğulun videosunu Aslıhan Doğan Turan çekti.