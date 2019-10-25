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  3. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan duygusal kutlama

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan duygusal kutlama

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan duygusal kutlama

Arda-Aslıhan Turan çifti, geçen yıl oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. Aslıhan'dan bir yaşına basan oğlu için duygusal bir mesaj geldi.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift, Geçen sene ekimde ise oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. Aslıhan, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından doğum sonrası çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak şu duygusal sözlerle kutladı:

'SEN BENİM MİLADIMSIN'

"Sen benim miladımsın oğlum. İsmin gibi güçlü, heybetli, azametli yaşa. Babanın sana anlatacağı bir doğum hikayen var. Onu iyi dinle. Ve başın hep o anki gibi dik dursun.. Sana sahip olduğum güne ne kadar şükretsem azdır. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kalbim..."

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