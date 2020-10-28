28 Ekim 2020 Çarşamba 15:32 | Son Güncelleme:
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor
4 ay önce ikinci oğlu Asil Aslan'ı dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan, şimdilerde üçüncü çocuk için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018’de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda’yı 2018’de, Asil Aslan’ı 30 Haziran’da dünyaya getirmişti. Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini, 5 çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan 3’üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.
Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; Asil Aslan’ı sezaryenle dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan’ın bu kez gönlünden bir kız geçiyor.