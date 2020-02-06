Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeklerinin ismini ilk kez açıkladı

Hamza Arda'dan sonra bir erkek bebek daha bekleyen ve şimdilerde 4 aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan, geride 5 ayın kaldığını ve sürecin çok iyi ilerlediğini söyledi. Hamza Arda'nın çok iyi bir ağabey olacağını ifade eden Turan, 4 aylık süreçte sadece 500 gram kilo aldığını belirtti.

BEBEĞİN ADINI İLK KEZ AÇIKLADI

İkinci kez erkek çocuğu annesi olacak olan Aslıhan Doğan Turan, bebeğe Asil Aslan ismini vereceklerini açıkladı.