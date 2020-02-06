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  3. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeklerinin ismini ilk kez açıkladı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeklerinin ismini ilk kez açıkladı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeklerinin ismini ilk kez açıkladı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün alışveriş festivalindeydi. İkinci kez anne olmak için gün sayan Turan, bebeklerine verecekleri ismi ilk kez açıkladı.

Hamza Arda'dan sonra bir erkek bebek daha bekleyen ve şimdilerde 4 aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan, geride 5 ayın kaldığını ve sürecin çok iyi ilerlediğini söyledi. Hamza Arda'nın çok iyi bir ağabey olacağını ifade eden Turan, 4 aylık süreçte sadece 500 gram kilo aldığını belirtti. 

BEBEĞİN ADINI İLK KEZ AÇIKLADI

İkinci kez erkek çocuğu annesi olacak olan Aslıhan Doğan Turan, bebeğe Asil Aslan ismini vereceklerini açıkladı.


İkinci bebeklerinin ismini ilk kez açıkladı
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