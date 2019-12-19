Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük değil

Aslıhan Turan, yeni tasarımlarıyla ilk kez Şamdan Plus'a poz verip samimi açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalardan satır başları...

* Marka adı olarak Aslıhan Doğan Turan'ı kullanıyorum. Aslında Arda iki soyadı kullanmamı sevmiyor, istemiyor ancak marka için öyle karar verdik. Ben eşime de bu konuyu danıştım.

* İkinci bebeğimize iki aylık hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamda Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok.

ANNE ÇOCUĞUNA KENDİSİ BAKMALI

* Çocuk aile ile birlikte, sevgi ile büyümeli. Dadı bana yardımcıdır. "Paranız çok, doğurup dadılara veriyorsunuz. Öyle ben de hamile kalırdım" diyenler oluyor. Saçma sapan yorumlar... Bir anne tabii ki çocuğuna kendi bakmalı, kendi ilgilenmeli. Çalışan anneleri tenzih ederek söylüyorum.

* Arda ile yalandan hoşlanmayız. Kırmızı çizgimiz yalan. Huzurlu bir aileyiz, birbirimize karşı anlayışlıyız, iyi iki arkadaşız. "Evliliğimiz dört dörtlük, hiç tartışma olmaz" diyemem. Önemli olan beraber çözebilmek. Biz küs kalamayız, kalmayı tercih etmiyoruz.

DUDAK DOLGUSU VE BOTOKS YAPTIRIYORUM

* Dudak dolgum var, botoks yaptırıyorum. Ama çeneme hiçbir şey yaptırmadım. Küçükken çenemin sivri olması hiç hoşuma gitmezdi, şimdi moda oldu.

* Victoria Beckham'a tip olarak hiç benzemiyorum. Çok beğendiğim bir kadın ama tarzımız farklı, o çok renkli giyinen bir kadın. Eşi futbolcu, eşim futbolcu, benzer yanlarımız var. Ama özentilik durumu yok.