Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 4 çocuk daha istiyor

Aslıhan Doğan Turan, Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile Mart 2018’de nikah masasına oturmuştu. Doğan, Ekim 2018’de de oğlu Hamza Arda’yı kucağına almıştı. Son olarak iddialara göre çift, kalabalık bir aile olmak istiyormuş.

4 ÇOCUK DAHA İSTİYOR

Hatta konuşulanlara göre Aslıhan Doğan Turan, tam 4 çocuk daha istiyormuş. Arda da arayı fazla açmadan, oğluna kardeş düşünüyormuş. Öte yandan ikilinin yakınları; “Kısa süre sonra Aslıhan’dan müjde gelebilir” diyor.