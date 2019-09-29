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  3. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 4 çocuk daha istiyor

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 4 çocuk daha istiyor

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 4 çocuk daha istiyor

Futbolcu Arda Turan ile geçen yıl dünyaevine giren ve bir oğlu olan Aslıhan Doğan Turan'ın yeniden anne olmak istediği iddia edildi.

Aslıhan Doğan Turan, Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile Mart 2018’de nikah masasına oturmuştu. Doğan, Ekim 2018’de de oğlu Hamza Arda’yı kucağına almıştı. Son olarak iddialara göre çift, kalabalık bir aile olmak istiyormuş.

4 ÇOCUK DAHA İSTİYOR

Hatta konuşulanlara göre Aslıhan Doğan Turan, tam 4 çocuk daha istiyormuş. Arda da arayı fazla açmadan, oğluna kardeş düşünüyormuş. Öte yandan ikilinin yakınları; “Kısa süre sonra Aslıhan’dan müjde gelebilir” diyor.

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