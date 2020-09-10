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  • Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Asil Aslan'ın yüzünü gösterdi
10 Eylül 2020 Perşembe 13:15 | Son Güncelleme:

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Asil Aslan'ın yüzünü gösterdi

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Asil Aslan'ın yüzünü gösterdi

Futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. İlk çocukları Hamza Arda'yı evlendikleri yıl kucaklarına alan çift, ikinci oğullarını Asil Aslan'ı üç ay önce kucaklarına almıştı.

Zaman zaman sosyal medya hesabında mutlu aile pozlarını paylaşan Aslıhan Doğan Turan, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Turan, oğlu Asil Aslan'ın üç aylık haliyle fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Bir süre oğullarının yüzünü göstermeyen Turan, Asil Aslan üç aylık olunca ilk kez fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

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