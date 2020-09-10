Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Asil Aslan'ın yüzünü gösterdi

Zaman zaman sosyal medya hesabında mutlu aile pozlarını paylaşan Aslıhan Doğan Turan, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Turan, oğlu Asil Aslan'ın üç aylık haliyle fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Bir süre oğullarının yüzünü göstermeyen Turan, Asil Aslan üç aylık olunca ilk kez fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.