Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan'a ikinci doğum hediyesi! Cipten sonra bakın ne aldı

Ünlü futbolcu Arda Turan, ilk oğulları Hamza Arda dünyaya geldiğinde eşine 2.5 milyon TL’lik zırhlı cip almıştı. Şimdilerde ikinci kez baba olacağını öğrenen Turan, eşine şöyle bir teklifte bulundu: "Dile benden ne dilersen."

TERCİHİ SANATTAN YANA

Aslıhan Doğan Turan tercihini sanattan yana kullandı. İstanbul’daki ünlü bir galeriden heykel seçti. Doğum hediyesi olan heykelin önümüzdeki günlerde evlerine teslim edileceği öğrenildi.