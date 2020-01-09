Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan'a ikinci doğum hediyesi! Cipten sonra bakın ne aldı
Şimdilerde ikinci oğluna 3 aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan tarafından hediyelere boğulmaya devam ediyor.
Ünlü futbolcu Arda Turan, ilk oğulları Hamza Arda dünyaya geldiğinde eşine 2.5 milyon TL’lik zırhlı cip almıştı. Şimdilerde ikinci kez baba olacağını öğrenen Turan, eşine şöyle bir teklifte bulundu: "Dile benden ne dilersen."
TERCİHİ SANATTAN YANA
Aslıhan Doğan Turan tercihini sanattan yana kullandı. İstanbul’daki ünlü bir galeriden heykel seçti. Doğum hediyesi olan heykelin önümüzdeki günlerde evlerine teslim edileceği öğrenildi.