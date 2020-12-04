Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a: Hayallerimizi yaşayacağımız nice güzel seneler olsun sevgilim...

Futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında evlenen Aslıhan Doğan Turan, 35 yaşına bastı. İki çocuk babası olan Arda Turan, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Eşi ve çocukları ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Turan, gönderilerine, "Hayallerimizi yaşayacağımız nice güzel seneler olsun sevgilim... İyi ki benim eşim, Lalipli'lerin annesi olmuşsun. Seni seviyoruz" notunu düştü. Arda Turan'ın çok sayıda beğeni alan paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Aslıhan Doğan Turan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. Haziran ayında ikinci kez anne-babalık duygusunu yaşayan ikili, oğullarının adını Asil Aslan koymuştu.