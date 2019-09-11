Arda Turan ve Berkay davasında son duruşma! Berkay adliyeye geldi

2018 yılının ekim ayında Emirgan'daki bir eğlence mekanında Arda Turan ile Berkay arasında yaşanan kavga, mahkemede bitmişti. Açılan davanın son duruşması ise bugün görülecek.

BERKAY ADLİYEDE

10:00’da başlayan duruşmaya önce Berkay Şahin ve avukatları geldi. Adliye içerisinde bekleyen gazetecilere, “Davada ne gerekiyorsa onu bekliyoruz. İlk günden beri özür bekliyoruz. Kendisinin katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur” dedi. Arda Turan'ın ise duruşmaya katılmayacağı kendisini avukatının savunacağı öğrenildi. Öte yandan Arda Turan'ın 12 buçuk yıl, Berkay'ın da 2 yıl hapsi istenen dava bugün sonuca bağlanacak.