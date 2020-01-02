Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, Mart 2018'de dünyaevine girmişti. Çift 26 Ekim'de de ilk oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı.

BİR OĞULLARI DAHA OLACAK

Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor. Tv8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında Eylem İpek Şafak’ın haberine göre, iki buçuk aylık hamile olan Aslıhan Turan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Hamza Arda adında bir oğlu olan çiftin ikinci çocuğu da erkek olacak. Mutlu haberi aile ve yakın dostlarıyla paylaşan çiftin hazırlıklara şimdiden başladığı öğrenildi.