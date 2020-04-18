Arda Turan ikinci oğlunun ismini açıkladı

Mart 2018’de evlenen ve ilk çocukları Hamza Arda‘yı Ekim 2018’de kucaklarına alan Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Eşi Aslıhan Doğan 6.5 aylık hamile olan Arda Turan, doğumunun temmuz ayında gerçekleşeceğini belirtip “Oğlumuza Asil Aslan adını koyacağız. İsmi eşim seçti. Ailesine de onaylattığı için açıkçası bana söz hakkı kalmadı. Ama ismi hoşuma gitti” dedi. Ünlü futbolcu, eşinin üzerine titrediğini de söyledi.

Karantinadaki Aslıhan Doğan ise geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti: “Doğumdaki koşulları hiçbirimiz bilmiyoruz. Arda inşallah yanımda olur. Benim gönlümden geçen çekirdek ailemin yanımda olması. Bu süreç bu şekilde devam ederse kimsenin sağlığını riske atmaya gerek yok. Gerekirse kendi başıma girer, ikinci çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alırım. Geçen hafta kontrole gittim. Maskemi takarak, eldivenimi takarak hastaneye gittim. Kontrolümü yaptırdım, testimi yaptırdım döndüm. Hamza’da ne hissettiysem bunda da hissediyorum. Çok farklı bir duygu, çok değişik bir his. Bambaşka bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ultrason görüntüsünü her gördüğümde gözlerim doluyor.”