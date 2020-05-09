Arda Turan: Hata yapmışım, bedelini ödüyorum!

Temmuzda ikinci kez baba olmaya hazırlanan Arda Turan karantina günlerinde hamile eşi Aslıhan Doğan Turan'a yardım etmeye başladığını açıkladı. Arda Turan, Ekim 2018'de dünyaya gelen oğulları Hamza sayesinde uyku düzenlerinin değiştiğini söyledi.

'HATA YAPMIŞIM'

Ayrıca Turan, "Ben zamanında insanlara çok güvendim. Sorunlarını çözmek için elimi taşın altına koydum. Kalbimi, evimi açtım. Çok kolay ulaşılabilir oldum. Pişman değilim ama hata yapmışım. Benim ağzımla kalbim arasında mesafe yoktur. Şimdi bedelini ödüyorum" sözleriyle dikkat çekti.