Arda Turan - Berkay davasında karar çıktı! İşte Berkay ve Arda Turan'dan ilk açıklama

Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada, sanık Turan'ı 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

ARDA HANGİ SUÇLARDAN CEZA ALDI?

Arda Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak ve kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.



CİNSEL TACİZ SUÇLAMASINDAN BERAAT ETTİ



Arda Turan cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.

BERKAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Şarkıcı Berkay Şahin, Arda Turan'a verilen ceza ile ilgili şunları kaydetti:

Yanlış bir şeyler söylersem avukatım toparlayacaktır... Hükmün açıklanması kararı verildi. Sanırım 3 suçtan ceza aldı. Karara itiraz edeceğiz, cinsel tacizden istediğimiz cezayı alamadık. Kamuoyuna saygım tamdır. Emsal teşkil edecek bir dava... Siz bu konudan birine beraat vereceksiniz eğer, o zaman herkes ruhsatsız silah taşıyabilecek, tabiri caizse kahpece arkadan saldırabilecek. Bu, bu anlama geliyor... Beni ilgilendiren konu, bir ceza verilmeyip hükmün geri açıklanması olacaksa eğer, herkes hastane basabilir, birinin burnunu kırabilir, cinsel tacizde bulunur anlamına geliyor... O yüzden 3 yıl bana yeterli değildir.

Üst mahkemelere avukatlarımla başvuracağız. Kendisi son derece alkollüyken ‘Kardeşim ben böyle bir şey yapar mıyım’ dedi... Tanımadıysan bir özür dile... Özür dileyen kimse yok. 30 kişi beni aradı ‘Bu işi kapatalım’ dedi. Benim 14 tane sözleşmeli konserim iptal oldu ve birçok kaybım var. Ben bir şey istemiyorum. ‘Alkollüydüm, özür dilerim’ desin yeter. Verilen 3 yıl benim için yeterli değildir. Karara itiraz edeceğim. Sabıkalı olsa dahi benim için bir şey teşkil etmiyor.

BERKAY'IN AVUKATLARINDAN İLK AÇIKLAMA

Şarkıcı Berkay Şahin'in avukatları, konuyla ilgili ilk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"5 yıl boyunca suç işlerse tekrar yargılanacağı anlamına geliyor. Prosedürü istinaf mahkemesi inceleyecek. Cinsel taciz yönünden beraat etmesi doğru değil. Hükmün geri açıklanması kararı bizce uygun değil."

ARDA TURAN'DAN İLK AÇIKLAMA

'Cinsel taciz' suçundan beraat eden Arda Turan da sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. "Bu olayın manşeti aldığım cezalar değil, taciz suçundan beraat etmemdir" diyen Turan, şu paylaşımı yaptı:

BERKAY DA SOSYAL MEDYADAN KONUŞTU

Arda Turan'ın açıklamalarının ardından bir paylaşım da Berkay'dan geldi. Berkay, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Ben çok güvendiğim Türk adalet sistemine son kez sığınacağım..! İki yıl sekiz ay ceza almış bir suçlu.!! Gerekeni alana kadar da durmayacağım ve bedeli her ne olursa ödeyeceğim.! Aksi taktirde SİLAHLA HASTANE BASANLAR.!! RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANLAR.! KAHPECE ARKADAN SALDIRIP BURUN KIRANLAR VE HASTANEDE BAĞIRA ÇAĞIRA BEN A.T BANA BU ÜLKEDE BİR ŞEY OLMAZ DİYENLER BİTMEYECEKTİR.!! Çoğalacaktır.!! Sonu ölüm olsa vazgeçen şerefsizdir.!!

ÖZLEM ADA ŞAHİN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Davada çıkan karar karşısında sinirlenen Özlem Ada Şahin de sosyal medyadan bir açıklamada bulundu. Şahin, şu sözleri dile getirdi: