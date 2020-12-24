Arda Öziri kimdir, ne zaman öldü? Arda Öziri hangi dizilerde oynadı, nişanlısı kim?

Arda Öziri 27 Mayıs 2018'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş, Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi bir çok ünlü konservatuvar arkadaşı cenazede yer almıştı. Magazin gündemi bu evlilik haberi ile çalkalanıyor. Geçirdiği trafik kazaı sonucu genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısı ile meslektaşı ve çok yakın arkadaşı Balamir Emrem'in evliliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Geçirdiği trafik kazaı sonucu genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısı ile meslektaşı ve çok yakın arkadaşı Balamir Emrem'in evliliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. 2 yıl önce vefat eden oyuncu Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısı Vildan Örnek, geçtiğimiz gün Arda Öziri'nin yakın arkadaşı oyuncu Balamir Emren ile evlendi. Arda Öziri ile yakın arkadaş olan ve sosyal medya hesabında hala fotoğrafları duran Balamir Emrem'e 'Arkadaşına ihanet etti' 'Arda Öziri ile olan fotoğraflarını sil' yorumları yapıldı.

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri, 14 Eylül 1978'de İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda anemi grubunda vokaldir. Sınıf arkadaşları arasında: Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Erkan Avcı, Gözde Kansu ve Şebnem Bozoklu gibi isimler vardı.

27 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arda Öziri 39 yaşında öldü. 29 Mayıs 2018'de mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özdemir Nutku Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliğinin ardından İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLERDEN BAZILARI İŞE ŞUNLAR;

Diriliş Ertuğrul, Aşkın Bedeli, Son İstasyon, Farklı Desenler, Akasya Durağı, Memleket Hikayeleri, Büyük Umutlar, Kampüsistan, Asmalı Konak , Kınalı Kar, Yedi Numara , Dadı, Ruhsar