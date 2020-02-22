Arda Kural yıllar sonra Tutunamayanlar dizisi ile setlere geri döndü! İşte son hali...

2000'li yılların başında hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Kural, bir dönem sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirmişti. Yakın çevresinin ve sevenlerinin desteğiyle bu zorlu süreci atlatan Kural, yıllar sonra setlere geri döndü.

TUTUNAMAYANLAR'IN KADROSUNA DAHİL OLDU

Kural, TRT 1'in absürt komedi tarzındaki dizisi Tutunamayanlar'ın kadrosuna katıldı. Transferi yönetmen Osman Nail Doğan Twitter hesabından "Hoş geldin Arda Kural :)" notuyla duyurdu. Kural, bundan böyle Salı akşamları yayınlanan Tutunamayanlar kadrosunda Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Ece Ceşmioğlu ile birlikte yer alacak.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Bir dönem yerli Leonardo Di Caprio lakabıyla anılan Arda Kural'ı hayranları tanımakta zorlandı.