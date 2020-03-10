Arda Kural Tutunamayanlar ile setlere geri dönüyor! Sarışın halini görenler tanıyamadı...

Yaklaşık 10 yıldır ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Arda Kural'ın, sevenleriyle olan özlemi sona eriyor. Kariyerini bir kenara bırakan ve zor günler geçiren Kural, Tutunamayanlar dizisi ile geri dönüyor. Kural'ın yeniden kamera karşısına geçecek olması sevenlerini bir hayli heyecanlandırdı. Özellikle oyuncu, sosyal platformda adından söz ettirmeye başladı.

ARDA KURAL NEDEN EKRANLARDAN UZAK KALDI?

Tutunamayanlar ile bir anda yeniden adından söz ettiren Arda Kural, geçtiğimiz günlerde de YouTube’da Bi’ Başka kanalına özel açıklamalarda bulundu. Psikolojik rahatsızlıkları yüzünden zor günler atlatan Kural, yeni dizisi Tutunamayanlar’a dair soruları da yanıtladı.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ANNESİ VE KARDEŞİ OLDU

O süreçte en büyük destekçisinin annesi ve kardeşi olduğunu söyleyen 39 yaşındaki oyuncu, "Yoruldular, üzüldüler ama değdi diyebilirim. Bir süreçti, kendi içimde yenmem gereken problemlerim vardı. Kendimi dinleyebilmek için düşünsel bir kafaya gittim, yoruldum ama kendimi buldum. O noktada memnunum" dedi.

YILDIZ ASYALI HAKKINDA DA KONUŞTU

Bir dönem aşk yaşadığı Yıldız Asyalı hakkında da konuşan Kural, Asyalı için "Unutamadığım, çok sevdiğim bir insandır hayatımda. Fakat birbirimize acı verdik, üzdük. İlişkimizi sürdüremedik. İyi anlaşıyorduk ama sonradan bozuldu. O yüzden devam ettiremedik, bir daha görüşmedik. Zaten evlenmiş, çocuğu da olmuş. Hayatta başarılar diliyorum kendisine." ifadelerini kullandı.

Aşka inandığını söyleyen Kural, "Aşk, ancak bilinçli yaşanırsa kadrini bulur. Öylece teslim olup ait olmak, aşkta çok zarar veren bir şey" diyerek, kendisi için ideal olan aşkın tanımını da yaptı.

NEDEN TUTUNAMAYANLAR'I SEÇTİĞİNİ ANLATTI

Setlere döndüğü için heyecanlı olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Neden Tutunamayanlar'ı tercih ettiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Projeyi çok beğenmiştim. Bir fragmanını gördüm YouTube'da. 'Allah Allah, çok ilginç bir iş yapıyorlar' dedim. Bunun üstüne oradan bana teklif geldi. Absürt komedi yapıyoruz, edebi ve fesefi bir komedi bu. Sevdiğim bir proje oldu, içime sindi, kabul ettim."

Twitter'da adına açılan sahte hesaplar hakkında da konuşan Kural, o hesapları sempatik bulduğunu belirterek, atılan tweetlerin saygı çerçevesinde olması durumunda, bundan bir rahatsızlık duymadığını da sözlerine ekledi.

"AYIK BİR TİPİMDİR ZATEN"

Kural, kendisine yöneltilen "Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir?" sorusuna bir süre düşündükten sonra "Bulamıyorum. Pişman olmamışım. Ayık bir tipimdir zaten, çocukluğumdan beri. Her şeyi farkına vararak yaşamaya çalışırım. Hatırladığım bir pişmanlığım yok." yanıtını verdi.

'EMRET KOMUTANIM' İTİRAFI

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren 'Emret Komutanım' dizisinde canlandırdığı Ferit karakteri hakkında da konuşan Kural, halkın Ferit karakterine duyduğu sevgiyi özlediğini ama meslek hayatına yeniden başlayarak o özlemi giderebileceğini söyledi.